Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk esirgeme kurumları ile sevgi evlerinde yaşanan çarpık işleyiş, personel eksikliği ve denetimlerdeki sorunlar bir kez daha gündemde.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Genç Sağlık Sendikası Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Hayriye Alkan, kurumlarda çalışan personelin aşırı iş yükü altında ezildiğini, görev dağılımının tamamen bozulduğunu ve denetimlerin gerçek koşulları yansıtmadığını söyleyerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Alkan, “25 çocuğa tek abla bakıyor; bebek bakım evlerinde dört kişi 40 bebeğe yetişmeye çalışıyor. Bu koşullarda çocukların en temel bakımı bile aksıyor.” dedi. Kurumlarda yaşanan yapısal sorunların çocukların geleceğini doğrudan etkilediğini vurgulayan Alkan, toplum ve devletin bu tabloya kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

“DENETİMLER GÖSTERMELİK, KURUMLAR ÖNCEDEN HAZIRLANIYOR”

Kurumlarda yapılan denetimlerin işleyişi değiştirmediğini belirten Alkan, denetim mekanizmasındaki aksaklıkları anlatarak, “Bakanlık aslında güzel çalışmalar yürütmeye çalışıyor ama bazı yerler öyle tekelleşmiş ki müdahale edemiyorsunuz. Denetleme ekipleri kurumlara geldiğinde sadece belirlenen odaları dolaşıyor. Çünkü kurumlar önceden denetimden haberdar oluyor ve sevgi evlerini geçici olarak istenen standartlara göre düzenliyorlar. Denetim bitince her şey eski haline dönüyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.