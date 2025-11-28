CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde, parti programını, tüzük ve yönetmelik değişikliklerini oy birliği ile kabul eden delegelere şükranlarını sundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, partisinin Ankara Spor Salonu'nda başlayan 39. Olağan Kurultayı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

'Partimizin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde; parti programımızı, tüzük ve yönetmelik değişikliklerimizi oy birliği ile kabul eden delegelerimize şükranlarımı sunuyorum.' ifadesini kullanan Özel, bugünkü çalışmalarını kurultay delegeleriyle, seyircisiz olarak yürüttüklerini, yarın ise halkın katılımıyla çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Özel, şunları kaydetti:

'Bu program sadece bir siyasi partinin metni değil, bu ülke için emek veren herkesin sesidir. Bu program, milletin programıdır. Çökmüş bir sisteme karşı umudu örgütlemek, demokrasiyi, hukuku, refahı ve adaleti yeniden inşa etmek için 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' diyerek yola çıkıyoruz. Milletin programını, milletin iktidarıyla hükümet programına dönüştüreceğiz.'