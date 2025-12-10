2’nci Lig’de sıkıntılarına rağmen 19 puanla 12’nci sırada yer alan Ankaragücü, 12 Aralık 2025 Cuma günü Eryaman Stadı’nda Kepezspor’u ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ ANTREMANLARI HIZLANDIRDI

Recep Karatepe yönetimindeki sarı lacivertilier, Beştepe Tesisleri’nde 1,5 saat süren antreman ile Kepezspor maçına hazırlandı.

ÖNEMLİ MAÇI MERT DOKUZOĞLU ANLATACAK

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu önemli maçı, genç yaşına rağmen spor camiasındaki deneyimleri ile gözleri üzerine çeviren gazeteci, sunucu, televizyon programcısı ve futbol yorumcusu Mert Dokuzoğlu anlatacak.