Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak ve bu önemli mücadele 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş Park’ın modern yapısı ve atmosferinin milli takım için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilirken, Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak olması taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detayların ise TFF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

A Millî Takım, Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak açıklamasıyla birlikte yeniden Beşiktaş Park atmosferine dönmüş oldu. Milli takım bugüne kadar İnönü Stadyumu’nun yerine inşa edilen bu modern statta üç kez sahaya çıkmıştı. Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak ve bu maçla birlikte Beşiktaş Park, Ay-Yıldızlılar için dördüncü kez ev sahipliği yapacak. Milli takım, statta oynadığı önceki maçlarda taraftar desteğini arkasına almayı başarmıştı.

Tarihi bilgiler de açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. A Millî Takım, İnönü Stadyumu’nda bugüne kadar 67 maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 16 beraberlik elde eden milliler, Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak açıklamasıyla birlikte geçmişin izlerini modern Beşiktaş Park’ta sürdürmeye hazırlanıyor. 1948’deki ilk müsabakada Avusturya’ya 1-0 mağlup olan A Millî Takım, son maçını ise 3 Mart 2010’da Honduras’ı 2-0 yenerek tamamlamıştı.

TFF’nin “Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak” duyurusu, hem elemelerdeki kritik sürecin hem de milli takımın saha avantajının önemini gösteriyor. Play-off yarı final mücadelesi olması nedeniyle büyük önem taşıyan karşılaşma, Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki kader maçlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak olması, şehir ve stat seçimi açısından stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Ay-Yıldızlı ekibin teknik ekibi ve oyuncuları, Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak süreç boyunca taraftarın vereceği desteğin belirleyici olacağını vurguluyor. Beşiktaş Park’ın coşkulu atmosferi, milli takımımız için geçmişte olduğu gibi güçlü bir motivasyon kaynağı olacak. Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak duyurusunun ardından spor kamuoyunda da maçla ilgili beklentiler yükseldi.

Maçın hazırlıkları devam ederken, TFF’nin duyurusu şu ifadelerle tamamlandı: “A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Türkiye Romanya maçı İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş Park’ın ev sahipliği yapacağı müsabaka 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.”