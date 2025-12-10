2024/79 TLMT.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. A*** E***

BORÇLU : ODAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 6340003972Vergi Nolu,

Cumhuriyet Mah. Alican Sok. No:2/3 Kartal / İSTANBUL

Borçlunun tebliğ imkansızlığı nedeniyle; müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan Borçlu S*** T*** adına kayıtlı, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 4419 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı 2.300.000,00 TL muhammen bedelli taşınmaz müdürlüğümüzce 07/01/2026 (1. Satış Bitiş Günü ) - Saat: 12:27 ve 05/02/2026 (2. Satış Bitiş Günü) - Saat: 12:27'de ile Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 4419 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 16 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı 2.350.000,00 TL muhammen bedelli taşınmaz ise müdürlüğümüzce 07/01/2026 (1. Satış Bitiş Günü ) - Saat: 13:48 ve 05/02/2026 (2. Satış Bitiş Günü) - Saat: 13:48'de E-Satış Portalda açık artırma suretiyle satışa çıkartılacak olup, taşınmazlara ait satış ilanlarının yukarıda belirtilen Borçlu ODAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Taşınmaz satış ilanlarının yukarıda belirtilen borçlu yönünden ilanen tebliği ihtar olunur. 05/12/2025