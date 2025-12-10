Gözaltına alınan şüphelilerin avukatları, Aycan Sevsay ve Rahmi Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avukat Aycan Sevsay, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle şu anda bilirkişi raporu ve ses analiz raporlarınındosyaya girip girmediğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Sevsay, şunları söyledi:

"Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız." Firari hükümlü yakalandı! İçeriği Görüntüle

"Kaçma Şüphesi Yok"

Müvekkillerinin kaçma şüphesi olmadığını vurgulayan Avukat Rahmi Çelik, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir."

Olayın Arka Planı: Güllü'nün Ölümü

Şarkıcı Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin 6. katının penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, şüpheli olarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadeleri ve teknik incelemeler sonucu olayın netleşmesi bekleniyor.