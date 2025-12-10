2026 yayın dönemi için hazırlanan diziler bir bir ekran yolculuğuna çıkamadan iptal oluyor. NGM’nin “Serseri Aşıklar”, O3 Medya’nın “Hayatın Benim” projelerinin ardından bir iptal haberi de Gold Film cephesinden geldi.

Gold Film, artan maliyetler ve televizyon kanallarının düşük bütçe teklifleri nedeniyle “Ülker Abla” dizisini yapmama kararı aldı.

Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden uyarlanması planlanan dizide başroller için Gonca Vuslateri ve Olgun Şimşek ile anlaşmaya varılmıştı. Ancak Gonca Vuslateri’nin geçen hafta projeden ayrılmasının ardından yapım sürecinde oluşan belirsizlikler iyice derinleşti.

Şirket, ekonomik koşullar ve maliyet yükünün artması nedeniyle projeyi tamamen iptal ettiğini ekibe bildirdi.