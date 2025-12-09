Zonguldak’ın Devrek ilçesinde son haftaların en tartışmalı konusu olan Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş hakkındaki görevden alma iddiaları, yeni bilgiler ve karşı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Kamuoyunda “siyasi gerilim” iddiaları konuşulurken, Devrek Belediyesi yayınladığı ayrıntılı açıklama ile iddiaları reddetti ve sürecin “maksatlı olarak çarpıtıldığını” açıkladı.

Belediye, ilçede yapılan tüm denetimlerin Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın talimatıyla yürütüldüğünü ve hiçbir işletmeye ayrıcalık tanınmadığını vurguladı. Başkan Yardımcısının komşusu ve bir belediye meclis üyesinin ortağı olduğu işletme dahil olmak üzere birçok işletmeye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Son günlerde sosyal medyada yer alan “yakınlara tolerans gösterildi”, “Sepetçioğlu Fırını korunuyor” ve “zabıta müdürü işten atıldı” iddiaları belediye tarafından asılsız olarak nitelendirildi.

Belediye, tartışmaların maksatlı olarak büyütüldüğünü savunarak, sürecin tamamen “mevzuata uygun ve belgeli” şekilde yürütüldüğünü açıkladı.