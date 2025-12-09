Avukat Merve Uçanok, Yalova Adliyesi’ne giderek B.D., R.G., Ç.K., Ferdi Aydın, avukatlar Gülşah M., Gizem A., Özge Ö. ve Gülter’in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçları kapsamında şikâyette bulunduklarını açıkladı.

Uçanok, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kaydı alınmasının açık bir ihlal olduğunu belirtti.

“Kadınlarımızı hedef tahtası hâline getirenlerle mücadele edeceğiz”

Dosyada yer alan gazeteci İ.Ö.’nün de avukatlığını üstlenen Uçanok, sosyal medya üzerinden yapılan linç kampanyalarına tepki gösterdi.

Uçanok yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kontrolsüz sosyal medya yayınlarında müvekkilimin kişisel verileri ifşa edilmekte, özel hayatına ve kadınlığına saldırılmaktadır. Bu saldırılar sadece kadın olmasından ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından kaynaklanmaktadır. Kadınlarımızı hedef tahtası hâline getiren bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların hem gazeteci İ.Ö.’yü hem de ailesini zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Yeni suç duyuruları yolda

Avukat Uçanok, soruşturma kapsamında yeni bilgiler üzerinde çalıştıklarını, yakın zamanda benzer suçlara karıştığı öne sürülen kişi ve kurumlar hakkında da ek suç duyurularında bulunacaklarını belirtti.