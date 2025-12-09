CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı sonrası oluşturulan yeni MYK, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken kameraların karşısına geçen Emre, kurultayda parti tüzüğünün ve programının yenilendiğini belirtti. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması, partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapsamında yürüttüğü yeni yapılanmaya da dikkat çekti. Emre, hazırlanan kurullar ve gölge kabine aracılığıyla Türkiye’nin nasıl yönetileceğini kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden biri de yaklaşan bütçe görüşmeleri oldu. Emre, TBMM’de 14 gün sürecek bütçe oturumlarına ilişkin sert ifadeler kullanırken, CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması içinde mevcut bütçeyi “halkın bütçesi değil, bir avuç sermayenin bütçesi” şeklinde nitelendirdi. Kötü yönetimin sonuçlarının her alanda hissedildiğini söyleyen Emre, Türkiye’nin en büyük açığının “adalet açığı” olduğunu dile getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını vurgulayan Emre, siyasi yozlaşmanın tarihte görülmemiş seviyelere geldiğini ifade etti.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması içerisinde Türkiye’nin uzun yıllara dayanan parlamenter geçmişine de değinildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 200 yıllık Meclis birikimine sahip olduğunu hatırlatan Emre, ülkenin “tek adam rejimine” bırakılmayacağını söyledi. Demokrasi mücadelesinden geri adım atılmayacağını vurgulayan Emre, kimsenin susmaması ve geri çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Toplantının önemli başlıklarından biri de 2026 yılı asgari ücret görüşmeleriydi. Emre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı gereği işçiyi yeterince koruyamadığını savundu. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması kapsamında, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini belirtti. Ayrıca küçük ve orta işletmeler için kademeli teşvik modeli önerdi:

– 1–10 çalışanı olan işletmelere 10.540 TL,

– 10–49 çalışanı olana 8.400 TL,

– 50 üzeri çalışanı olana 5.100 TL destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu modelle hem KOBİ’lerin hem de çalışanların korunabileceğini ifade etti.

Gündemde en çok konuşulan konulardan biri ise Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın eleştirileriydi. Emre, uzun süredir parti yönetimini hedef alan Çakır’ın durumunun MYK’da ele alındığını belirtti. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması içerisinde, Çakır’ın kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildiğini duyurdu. Genel Başkan Özel’in süreç boyunca diyalogdan yana olduğunu ancak “bir sınırın aşıldığını” söyledi. Çakır’ın geleceği, PM’nin ilk toplantısında karara bağlanacak.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özgür Özel’e yönelik açıklamaları da soruldu. Emre, bu soruya sert bir dille karşılık vererek gündeme damga vurdu. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesini örnek alması gerektiği yönündeki ifadeleriyle sosyal medyada büyük yankı buldu. Emre, Türkiye’nin çıkarlarına aykırı politikalar izlendiğini savundu ve Erdoğan’ın ülkeyi “gergin bir atmosfere sürüklediğini” öne sürdü.

Sonuç olarak CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklaması, hem parti içi disiplin sürecinin hem de ülke siyasetinin sıcak başlıklarının aynı anda gündeme taşındığı kapsamlı bir değerlendirme oldu. Çakır hakkında verilecek disiplin kararı, asgari ücret politikası, bütçe görüşmeleri ve siyasi tartışmalar önümüzdeki günlerde de kamuoyunun yakın takibinde olacak.