Başarılı oyuncu Barış Arduç, Ortadoğu’nun ünlü aktörü Dhafer L'Abidine ile Türkiye’de aynı projede buluşuyor. Daha önce “İstanbul’lu Gelin” dizisinin Arap versiyonunda da rol alan Dhafer L'Abidine, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde Barış Arduç ile objektif karşısına geçecek.

Hem Reklam, Hem Dergi Çekimi

Ay sonunda gerçekleşecek özel çekimde, iki yakışıklı oyuncu Cartier reklamı ve GQ Middle East dergisi için kamera karşısına geçecek. Çekimler 2 gün sürecek ve Kapadokya’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek.

Barış Arduç Abu Dhabi Yolcusu

Öte yandan, Barış Arduç, 8-10 Aralık tarihlerinde Abu Dhabi’deki Adnec Centre’de düzenlenecek Bridge Summit etkinliğine konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik, medya ve eğlence dünyasının önde gelen markalarını ve yaratıcılarını bir araya getiriyor.