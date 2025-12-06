TRT1’de salı akşamları ekrana gelen, Miray Yapım imzalı dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanında önemli bir değişiklik yaşandı. Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda görev değişimi yapıldı.

Dizinin mevcut yönetmeni Selahattin Sancaklı, görevini Ahmet Yılmaz’a devretti.

Ahmet Yılmaz, daha önce Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini üstlenmiş başarılı bir isim olarak biliniyor. Yılmaz, yeni dönemde projeyi deneyimli yönetmen Yıldıray Yıldırım ile birlikte yönetecek.

Selahattin Sancaklı ise diziden ayrılışını, ekibin kendisine hazırladığı veda yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.