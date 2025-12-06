Osmaniye'de yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Vali Erdinç Yılmaz, kazanın tırın seyir sırasında orta şeritte lastiğinin patlaması ve otobüsün arkadan tıra çarpması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Çarpmanın etkisiyle otobüs büyük hasar alarak adeta paramparça oldu.

TIRIN LASTİĞİ PATLADI, OTOBÜS ARKADAN ÇARPTI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kazanın, 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu'nun O52-12-006 kilometresi, Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldiği söyledi. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici ve ona bağlı 33 AGN 261 plakalı dorse, orta şeritte lastiğinin patlaması nedeniyle durdu. Bu sırada aynı şeritte seyir halinde olan, A.A. (42) yönetimindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran tıra arkadan çarptı.

OTOBÜS PARAMPARÇA OLDUÇarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye Valiliği'nin açıklamasına göre vefat sayısı 7'ye yükseldi. Hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

OTOBÜS HIZLI MIYDI?

Osmaniye Valili Erdinç Yılmaz, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlandığını, yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alındığını belirterek “Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok." dedi.

Fotoğraflar : DHA