Olay, saat 01.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.G., E.G., Yunus P. ve Yusuf P., ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

