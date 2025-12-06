Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren OGM Pictures imzalı “Gizli Profil”filmi, Prime Video için çekilmişti. Yapımın güçlü kadrosu ve hikâyesi nedeniyle sinemada da karşılık bulacağı düşünülerek 19 Aralık’ta vizyona girmesine karar verilmişti.

Ancak iddialı sahneleriyle dikkat çeken film, beklenmedik şekilde 19 Aralık vizyon listesinden çıkarıldı. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği filmin vizyondan kaldırılma gerekçesinin “hazırlıkların tamamlanmamış olması” olduğu belirtildi. Yeni vizyon tarihi ise açıklanmadı.

İki farklı sınıftan iki kadının dostluğu ve dönüşüm hikâyesi

Filmin konusu, ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biri olan Rengin (Beren Saat) etrafında şekilleniyor. Yeni yazı dizisi için büyük bir dosyayı araştıran Rengin, kimliğini gizlemek zorunda kaldığı bu süreçte Zeyno ile bir anlaşma yapıyor.

Zeyno’nun yaşam tarzı, çevresi ve hayata bakışı, Rengin’in alıştığı düzenli hayattan tamamen farklıdır. Bu zıtlık, ikili arasında hem güçlü hem de kırılgan bir bağ oluşturur. Başlangıçta tamamen profesyonel bir zorunluluk gibi görünen süreç, Rengin için zamanla kişisel bir yüzleşmeye dönüşür.

Zeyno’nun özgür, kontrolsüz ve spontane hayatı Rengin’in düzenli dünyasını sarsarken, iki kadın arasındaki yakınlık giderek derinleşir. Bu bağ, Rengin’in kariyerini ve itibarını riske atarken, evliliğinde de ciddi sorunlara yol açar.

“Gizli Profil”, iki kadının güç, güven ve kimlik üzerine kurdukları ilişkiyi merkezine alan; dostluk, dönüşüm ve kişisel sınırların bulanıklaştığı çarpıcı bir hikâye sunuyor. Rengin ve Zeyno’nun yolları kesiştikçe, her iki kadın da kendi hayatlarında önemli değişimlerle yüzleşiyor.