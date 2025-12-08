Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’in Suriye topraklarından çekilmediği sürece iki ülke arasında herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığını açıkladı. Şeybani, bu açıklamayı Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forum kapsamında yapılan “Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek” panelinde yaptı.

Şeybani, Suriye’nin yeniden inşa sürecine dair değerlendirmesinde, İsrail’in politikaları üzerinde adım atılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin süreceğini vurguladı. Bakan, “İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şeybani, ABD yönetiminin Suriye’yi artık “ortak ülke” olarak gördüğünü belirtirken, Avrupa ülkelerinin eskiden Suriye’den gelen göçü durdurma politikaları yerine artık geri göç ve yatırım fırsatlarından söz ettiklerini aktardı.