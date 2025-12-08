İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı. Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suriye’nin güneyinde bulunan Cebel eş-Şeyh Dağı ve 1967’den bu yana işgal altında tuttukları Golan Tepeleri ile bitişik tampon bölgeyi koruma kararlılığını vurguladı.

Netanyahu, İsrail’in bu bölgelerdeki varlığını sürdürmek istediğini belirterek, Şam yönetimi ile Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılması ve bölgede yaşayan Dürzilere sahip çıkılması konusunda bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını ifade etti.