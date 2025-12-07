İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Gazze’de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Netanyahu, sıradaki amaçlarının Hamas’ı tamamen silahsızlandırmak olduğunu ifade etti.

Netanyahu, ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz.”

Gazze’de ilerlediklerini söyleyen Netanyahu, Trump’ın Gazze planı hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu:

“Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazırız. İlk aşamayı tamamlamak üzereyiz. Ay sonunda ikinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin çok önemli konuşmalar yapacağım.”

Netanyahu’nun açıklamaları, bölgedeki diplomatik hareketliliğin önümüzdeki haftalarda artacağına işaret ediyor.