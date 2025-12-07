ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler’de yürütülen operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucu miktarının yüzde 94 oranında azaldığını açıkladı. Yakında kara operasyonlarını da devreye alacaklarını belirten Trump, uyuşturucuyla mücadelenin “tavizsiz şekilde” sürdüğünü vurguladı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennedy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, uyuşturucu trafiğine yönelik operasyonların sonuç verdiğini söyledi. Karayipler’deki müdahalelerin etkisini anlatan Trump, “Denizden gelenin yüzde 94’ünü durdurduk. Kalan yüzde 6’yı çözmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, kısa süre içinde kara rotalarına yönelik kapsamlı operasyonların başlayacağını da duyurdu. “Her rotayı biliyoruz, her evi biliyoruz. Nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz.” diyen Trump, güvenlik birimlerinin hazırlıklarını tamamladığını aktardı.