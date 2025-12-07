TBMM Genel Kurulu, bütçenin son günü yarın saat 12.00’de, resmi tatiller dahil diğer tüm günlerde ise saat 11.00’de toplanacak. Bütçe takvimine göre görüşmeler kesintisiz 14 gün devam edecek.

Bütçenin tümü üzerindeki genel görüşme yarın yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları ise 9 tur halinde ele alınacak.

8-21 Aralık tarihleri arasında sürecek bütçe maratonu boyunca TBMM’ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

2026 Yılı Bütçesinin Genel Kurul Takvimi

9 Aralık Salı:

TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

10 Aralık Çarşamba:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu.

11 Aralık Perşembe:

Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdareleri.

12 Aralık Cuma:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Yazma Eserler Kurumu, Kapadokya ve Uludağ Alan Başkanlıkları, RTÜK.

13 Aralık Cumartesi:

Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri, MTA, MAPEG, TENMAK, EPDK ve Nükleer Düzenleme Kurumu.

14 Aralık Pazar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversite.

15 Aralık Pazartesi:

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi, AFAD, Gelir İdaresi, TÜİK, Özelleştirme İdaresi, SPK, BDDK, Kamu İhale Kurumu, KGK, SEDDK.

16 Aralık Salı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, Türkiye Su Enstitüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar.

17 Aralık Çarşamba:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, MİT, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Oylamalar 18-21 Aralık’ta Yapılacak

18 Aralık Perşembe günü 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilk 8 maddesi,

19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi görüşülerek oylanacak.

20 Aralık Cumartesi, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin oylanmayan maddeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar ve oylama ile tamamlanacak.