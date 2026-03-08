Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir otel, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken yaralananlar da oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut’un merkezinde bulunan otele yönelik saldırı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, saldırının ardından bölgede büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.