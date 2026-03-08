Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, ülkenin güvenliği için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, “Savaş halindeyiz, görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum” dedi.

BAE basınında yer alan haberlere göre Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti. Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü belirten Al Nahyan, yaralıların tamamının sivil olduğunu ifade etti. Yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlı bulunduğu bildirildi.

Al Nahyan, saldırıların ardından görev yapan ordu ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, bu kurumların ülke adına onurlu bir görev yürüttüğünü söyledi.

“Bu durum bize dayatıldı” diyen Al Nahyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz.”

BAE’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Al Nahyan, ülkesine yönelik tehditlere de sert mesaj verdi. Al Nahyan, “BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez” ifadelerini kullandı.