Kars’ta günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı aksattı. Yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. “Kar kaplanları” olarak bilinen ekipler, iş makineleriyle karla kaplanan yolları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birçok noktada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kütlelerini temizleyen ekipler, köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor.