Olay, gece saatlerinde Taşlıçay–Diyadin kara yolunda meydana geldi. Iğdır’dan yola çıkan ve aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyonet, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole kaydı.
Araçta bulunan aile mahsur kalırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şarampole kayan aracı iş makinesine bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarma çalışmasının ardından araç yola çekilirken, kazayı yara almadan atlatan aile yolculuklarına devam etti.
Kaynak: DHA