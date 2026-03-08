Donald Trump, Florida’da düzenlenen “Amerikan Kalkanı (Shield of the Americas)” zirvesinde yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da faaliyet gösteren suç kartellerinin ABD için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Trump, bölgedeki liderlerle birlikte kartellere karşı yeni bir askeri iş birliği başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan bile güçlü hale geldiğini belirterek, “Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Karteller kaosu körüklüyor”

Trump, özellikle Meksika merkezli kartellerin Amerika kıtasındaki şiddet ve kaosun önemli bir kısmını körüklediğini öne sürdü. ABD’nin kendi güvenliğini ve halkını korumak için gerekli tüm adımları atacağını vurgulayan Trump, kartellerle mücadelede askeri gücün kullanılabileceğine işaret etti.

Venezuela ile iş birliği vurgusu

Trump, konuşmasında Delcy Rodríguez ile yakın şekilde çalıştıklarını da belirterek, “Bizimle çalıştığı için harika bir iş çıkarıyor. Eğer bizimle çalışmasaydı, kötü bir iş yaptığını söylerdim” dedi.

Küba mesajı

Trump ayrıca Küba hakkında da değerlendirmede bulunarak, ülkenin mevcut yönetiminin sonuna yaklaştığını savundu. Trump, “Küba yolun sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var. Harika bir yeni hayata sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirme

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da konuşan Trump, barış görüşmelerinin zaman zaman ilerlediğini ancak taraflardan birinin geri adım attığını söyledi. Trump, savaşın ABD’yi doğrudan etkilemediğini belirterek “Aramızda bir okyanus var” dedi.