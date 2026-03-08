Bodrum’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin oto lastik satış mağazasına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bitez Kavşağı’nda meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 20 ABG 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan oto lastik satış mağazasına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Harun A. ile araçta bulunan Hüzeyma A. (22) ve Berkay T. (29) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Harun A.’nın 1.21 promil alkollü olduğu tespit edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.