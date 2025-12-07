Akdeniz’de iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını güçlendirecek Kahire Deklarasyonu kabul edildi. İstanbul’da kurulacak Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi’nin 2026’da faaliyete başlaması kararlaştırılırken, Türkiye sözleşmenin Uyum Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

24’üncü Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP24), 2-5 Aralık tarihlerinde Mısır’ın Kahire kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi toplantılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank temsil etti. Oturumlara Slovenya, Mısır ve UNEP temsilcileri de katıldı.

İstanbul’daki iklim merkezi 2026’da faaliyete geçecek

Konferansta, Kahire Deklarasyonu’nun kabul edilmesiyle birlikte Akdeniz’de iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik hedefler yeniden teyit edildi. Daha önce kararlaştırılan İstanbul’daki Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi’nin (CC/RAC) görev ve yetki alanları bu toplantıda netleştirildi ve 2026’dan itibaren faaliyete başlaması kararlaştırıldı. Merkezin, 2030 yılına kadar Akdeniz’in en az yüzde 30’unun koruma altına alınmasına katkı sunması hedefleniyor.

Türkiye ayrıca sözleşmenin Uyum Komitesi’ne asil üye olarak tekrar seçildi. Bu gelişmeyle Türkiye, COP31 ev sahipliğinin yanı sıra Akdeniz’in iklim diplomasisinde etkin rolünü sürdürecek.

Akdeniz için yeni stratejik belgeler kabul edildi

Toplantıda, 2026-2035 Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Stratejisi, 2026-2035 İklim Değişikliğine Uyum Bölgesel Çerçevesi ile sözleşmenin 2026-2027 bütçe ve iş programı kabul edildi.

CAMP İzmir projesi pilot olarak uygulanacak

Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi’nin kapsamındaki çalışmalar doğrultusunda Türkiye, Akdeniz’de kıyı alanlarının bütünleşik yönetimi için örnek bir uygulama olarak CAMP İzmir Kıyı Alanları Yönetim Programı Projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında İzmir kıyılarında:

İklim değişikliğine uyum,

Kıyı risk yönetimi,

Mavi ekonomi odaklı sürdürülebilir kalkınma,

Deniz mekânsal planlama

alanlarında yol gösterici bir model oluşturulacak. Çalışma, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile PAP/RAC iş birliğinde 2026-2027 arasında yürütülecek.

Varank: Türkiye iklim eyleminin merkezinde olacak

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul’da kurulacak merkezin Türkiye’nin bölgesel liderliğini güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu gelişme, Akdeniz’in iklim direncini artıracak projelerin güçlü bir kurumsal çerçevede yürütüleceği yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye önümüzdeki yıllarda hem ulusal hem uluslararası ölçekte iklim eyleminin merkezinde yer alacak.”

Kahire Deklarasyonu kabul edildi

Toplantının Bakanlar Oturumu’nda Gençlik Deklarasyonu ile Kahire Deklarasyonu kabul edildi. Deklarasyonda:

Akdeniz’de deniz ve kıyı alanlarının en az yüzde 30’unun korunması,

Sürdürülebilir mavi ekonomi uygulamalarının artırılması,

gibi hedefler kayıt altına alındı.

Çevre Dostu Şehirler Ödülü sahiplerini buldu

Bu yıl İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü İspanya’nın Almeria kentine verildi. Türkiye’den Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ikinci, Antalya Büyükşehir Belediyesi ise üçüncü oldu.

Varank, Kahire’de ikili temaslarda bulundu

Fatma Varank, zirve kapsamında Slovenya, Fransa ve BM temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iklim değişikliğine uyum, deniz ve kıyı alanlarının korunması, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, Sıfır Atık yaklaşımı ve COP31 hazırlıkları ele alındı.