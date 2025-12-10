Ankara’da bir güzellik merkezinde hizmet veren tırnak bakım uzmanı Nadya Şener, son dönemde tırnak mantarı ve batık tırnak sorunlarında artış yaşandığını belirterek kadınları düzenli bakım konusunda uyardı. Şener’e göre yanlış ayakkabı seçimi, hijyen eksikliği ve bilinçsizce yapılan tırnak işlemleri, hem estetik hem de sağlık açısından ciddi problemlere yol açıyor.

Şener, özellikle tırnak mantarının sanılandan daha hızlı yayıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Mantar, doğru bakım yapılmazsa tırnağın yapısını bozar ve kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilir. Kadınlar çoğu zaman hafif bir sararma ya da kalınlaşmayı önemsemiyor ancak bu belirtiler mantarın erken işaretleri olabiliyor.”

Protez Tırnak: Doğru Uygulanırsa Güvenli, Yanlış Çıkarılırsa Riskli!

Protez tırnak uygulamalarının doğru tekniklerle yapıldığında zararsız olduğunu söyleyen Nadya Şener, özellikle çıkarma işleminin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Protez tırnak; yenmiş, kırılgan veya estetik kaygı taşıyan tırnaklarda oldukça doğal ve dayanıklı bir görünüm sağlar. Ancak önemli olan işlemin doğru yapılmasıdır. Müşteriler protez tırnaklarını kesinlikle kendileri çıkarmamalı. Bu, tırnak yatağında travmaya ve incelmeye neden olur, bu da mantara zemin hazırlar,” diye konuştu.

Şener, bazı merkezlerde hatalı uygulamalar nedeniyle tırnakların gereğinden fazla törpülendiğini veya yanlış malzeme kullanıldığını söyleyerek bunun hem tırnağı zayıflattığını hem de enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

“Tırnak Sağlığı Yalnızca Estetik Değil, Bir Sağlık Meselesi”

Düzenli bakım yapılmadığında tırnakların hızla yıprandığını ifade eden Şener, yanlış ayakkabı ve sıkı çorapların da batık tırnak oluşumunu tetiklediğini söyledi.

“Batık tırnak ihmal edilmemeli. Batığın oluştuğu bölgeleri temizleyerek tırnağın rahatlamasını sağlıyoruz. Kişiler kendi kendilerine müdahale ettiğinde enfeksiyon riski çok artıyor,” dedi.

Şener, tırnak bakımının sadece güzellik amaçlı bir işlem olmadığını vurgulayarak, “Tırnak sağlığı, kişinin yaşam kalitesini dahi etkiler. Bu nedenle düzenli bakım şart,” ifadelerini kullandı.