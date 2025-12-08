Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneğin tarafından 'aşık-ordo' oyununun yeni nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Dernek bünyesinde kurulan Gölbaşı Akkalpak Aşık-Ordo Takımı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele ediyor.

Orta Asya'nın geleneksel oyunlarından olan aşık-ordo'nun yaşatılması için dernek tarafından ilçede çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

Dernek Başkanı Moşal Güven, 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek '3. Uluslararası Altın-Tompoy Aşık-Ordo Turnuvası ve Kültür Festivali'nin gelecek yıl haziran ayında Gölbaşı'nda yapılacağını belirtti.