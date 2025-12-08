Olay, akşamüstü saatlerinde Cebeci’de yol üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımına göre motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken beyaz bir otomobile çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ayağa kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri hem trafiği yönlendirdi hem de kaza yerinde inceleme yaptı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, aynı noktada sık sık motosiklet kazası yaşandığını belirterek yaya geçidi eksikliğine dikkat çekti.

Bir görgü tanığı, “Burada karşıdan karşıya geçmek mümkün değil, çok fazla motor kazası oluyor. Belki bu konuda bir düzenleme yapılması gerekir.” dedi.

Kaza yapan araçta ise arka tampon bölümünde hasar oluştu. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.