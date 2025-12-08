CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Yavuzeli’nin Aşağı Yeniköy, Tokaçlı, Elmacık ve Bülbül köylerinde yapılmak istenen GES projesine tepki gösteren vatandaşlarla bir araya geldi. Meriç, “Bu ülkenin yurttaşına kendi toprağında ‘Defolun’ diyen bir sermaye aymazlığıyla karşı karşıyayız. Bu talana izin vermeyeceğiz” dedi.

Yavuzeli’nin dört köyünde aylardır süren direnişi yerinde inceleyen Meriç, beraberinde CHP İl Başkanı Vakkas Acar, Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Çelik ve CHP heyetiyle birlikte halkın tepkisini dinledi. Bölge halkının ortak yaşam alanlarını savunduğunu belirten Meriç, şu ifadeleri kullandı:

“Dört köyün halkı toprağını, yaşam alanını, geçim kaynağını savunmak için bir araya gelmiş durumda. Çünkü sermaye yine en kolay yoldan kâr etmenin peşinde; gözünü köylünün merasına, tarihine, fıstık ve zeytin ağaçlarına dikmiş.”

GES projesinin bilimsel, ekolojik ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meriç, şunları söyledi: “Fıstık ve zeytin ağaçlarının kesilmesi, tarihi dolma mezarların yok edilmesi, dört köyün hayvancılığının bitirilmesi söz konusu. ‘Taşlık araziye yapacağız’ diye izin alıp, mera ve fıstık alanına yönelmişler. Bu açık bir usulsüzlüktür, açık bir aldatmacadır.”

Köylülerin tehdit edildiğine ilişkin iddiaları da gündeme taşıyan Meriç, “‘Cumhurbaşkanı arkamızda, karşımızda duramazsınız’ diye köylüleri korkutmaya çalışıyorlar. Belediye Başkanı’nın ‘Orada yirmi beş hayvan var, ne olacak’ sözleri ise halkın emeğini, doğasını ve tarihini hiçe sayan bir zihniyetin itirafıdır.” dedi.

Bu tavrı “sermaye aymazlığı” olarak tanımlayan Meriç, köylülerin net bir tutum sergilediğini belirtti: “Köylüler ‘GES’e değil, talana karşıyız’ diyor. Muhtarlar tehdit edilse de halk korkmuyor; ‘Toprağımızdan, doğamızdan vazgeçmiyoruz’ diyerek direniyor.”

Meriç, bölge halkına destek vermeye devam edeceklerini ve hukuki ile siyasi süreci takip edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu toprakları halka küfreden bir şirkete teslim etmeyeceğiz. Köylü vazgeçmeyecekse biz de vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse Gaziantep Valiliği’nin önünde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kapısında sabahlarız ama bu talana geçit vermeyiz.”