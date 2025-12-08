İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, iktidarın yürüttüğü ve “İkinci Açılım ve İhanet Süreci” olarak değerlendirdiği girişimleri protesto etmek için Mudanya’da “Adalet Masası” kurdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Akbaba, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu siyah çelengi denize bırakarak İmralı’ya mesaj gönderdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Pakize Anne’yi Mudanya’da yalnız bırakmadı. Pakize Akbaba yaptığı konuşmada, açılım girişimlerine sert çıkarak şunları söyledi: “Şehitlerimizin ruhunu sızlatanları kınıyorum. Bu hain projeden vazgeçmedikleri sürece affetmeyeceğim.”

“Terörsüz Türkiye” adıyla sunulan sürecin terör örgütüne taviz anlamına geldiğini belirten Akbaba, şu sözlerle devam etti: “Bizim evlatlarımız pazarlık yapılsın diye şehit olmadı. Devletin görevi onların onurunu korumaktır. Bu siyah çelenk PKK’ya ve onun baş katili Abdullah Öcalan’la yapılan kirli pazarlıklara karşı bir tepkidir.”

Mudanya’daki Adalet Masası’nda konuşan Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iktidarı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Siz yıllardır İmralı ile masa kuruyorsunuz; şehit anası ise adalet masası kuruyor. Biz milletin vicdanı olarak o masanın yanında dimdik durmaya geldik.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.