Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 2025 Yılı Genel Danışma Toplantısı, 6 Aralık’ta Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda oy birliğiyle kabul edilen Sonuç Bildirgesi, hem kamuoyuna hem de basına duyuruldu. Bildirgede, ADD’nin ülkenin birliğine, laik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik tehditlere karşı duruşu güçlü ifadelerle vurgulandı.

Bildirgenin temel mesajı, “Türkiye Cumhuriyeti üniter ve laik bir ulus devlettir, ilelebet payidar kalacaktır” sözleriyle başladı. ADD, ekonomik zorluklardan eğitim sistemindeki bozulmalara, sağlıkta ticarileşmeye ve toplumsal eşitsizliklere kadar pek çok başlıkta ülkenin mevcut durumunu değerlendirdi.

Dernek, özellikle Cumhuriyet’in temel değerlerinin aşındırılmasına ve laiklik karşıtı girişimlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Eğitim sisteminin cemaat ve tarikatlara teslim edildiği eleştirisi yapılırken, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılmasından üniversitelerde artan gerici faaliyetlere kadar pek çok noktaya işaret edildi.

“Ulus devlet ve dil birliği tartışmaya kapalıdır”

Bildirge, bölücü terörle mücadelenin Türkiye’nin varlık meselesi olduğunu belirtti. Lozan’ı tartışmaya açmak isteyen girişimlere karşı net bir tutum sergilendi ve ulus devlet modelinin Türkiye’nin temel direği olduğu vurgulandı.

ADD’den ABD Büyükelçisi Tom Barrack’a sert tepki

ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Osmanlı millet sistemine dönüşten Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına, ulus devletlerin bölge için tehdit olduğuna kadar pek çok iddialı açıklaması bildirgede “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

ADD, bu açıklamaları emperyalist müdahale girişimi olarak tanımladı ve “Türkiye’nin içişlerine karışma hadsizliği” ifadeleriyle sert bir yanıt verdi. Dernek, daha önce yayımladığı üç bildiriyle Barrack’ın Persona Non Grata ilan edilmesini talep ettiklerini hatırlattı.

“Amaçları Cumhuriyet’i ve ulus devleti zayıflatmak”

Bildirgeye göre ABD’nin ve işbirlikçilerinin hedefi;

— 1923 Cumhuriyet devrimini,

— Laik ve üniter yapıyı,

— Ulusal bütünlüğü ve dil birliğini,

— BOP planlarını Türkiye’de hayata geçirmek.

ADD, “Terörsüz Türkiye” adıyla sunulan süreçteki “eşit yurttaşlık” ve “anadilde eğitim” söylemlerinin de bu planların bir parçası olduğuna dikkat çekti.

“Ya İstiklal Ya Ölüm” vurgusu

Dernek, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıf yaparak Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerden ancak Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğiyle çıkabileceğini belirtti.

ADD, bildirgenin son bölümünde Kurtuluş Savaşı örneğini hatırlatarak, emperyalist tuzakların yine bozulacağını ifade etti.

'Atatürk’ün mirası yol gösteriyor'

Toplantı, Atatürk’ün şu sözleriyle noktalandı:

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

ADD, Cumhuriyet’e ve ulusal bütünlüğe yönelik her türlü tehdidin karşısında kararlılıkla duracağını vurguladı.