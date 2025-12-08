İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu teklifleri üzerine yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi, güvenlik, sosyal politikalar ve kamu yönetimi başlıklarındaki uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Bütçeyi “tükeniş bütçesi” olarak nitelendiren Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı’nın görüşmelere katılmamasını “Meclis’e saygısızlık” diye yorumladı.



“MİLLİ GÜVENLİK ZAYIFLATILDI”

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; Dervişoğlu, küresel güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde Türkiye’nin dış politika ve savunmada ciddi stratejik hatalar yaptığını söyledi. S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılmayı “milli güvenliği zayıflatan bir tercih” olarak nitelendiren İYİ Parti lideri, “Buhar olan 50 milyar dolardan söz ediyorum. Türkiye bekası üzerine zar atılacak bir memleket değildir” dedi.



“BU BÜTÇE TOPUZU KAÇMIŞ BİR VİCDAN KANTARIDIR”

Ekonomik krizin yönetilemediğini savunan Dervişoğlu, bütçede en büyük yükün vatandaşın sırtına bindirildiğini belirtti. 19 trilyon liralık harcama yetkisi istenen bütçede faiz giderlerinin 2,7 trilyon liraya çıkmasını “ekonomik çöküşün göstergesi” olarak değerlendirdi.

Emekli, çalışan ve asgari ücretli için kaynak bulunamadığını, buna karşın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hızla arttığını kaydeden Dervişoğlu, “Bu bir bütçe cetveli değil, topuzu kaçmış bir vicdan kantarıdır” ifadelerini kullandı.



“SARAYIN HER DAKİKASI İÇİN İKİ ASGARİ ÜCRETLİ BİR AY ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği ve saray harcamalarındaki artışı eleştiren Dervişoğlu, “2026’da günlük 60 milyon lira, saatte 2,5 milyon, dakikada 41 bin lira harcanacak. Sarayın her dakikası için iki asgari ücretli bir ay çalışıyor” dedi.



“ÇİFTÇİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR”

Tarım Kanunu’na göre tarımsal desteklerin milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağını hatırlatan Dervişoğlu, 2026’da bu oranın binde 2’ye düştüğünü, çiftçinin cebinden 604 milyar liranın eksildiğini söyledi.

Gıda enflasyonunun dünyada en yüksek oranlardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Haiti ve Ukrayna ile aynı kategoride olması tam bir yönetim krizidir” dedi.



“KONUT POLİTİKASI İFLAS BELGESİDİR”

Türkiye’de ev sahipliği oranının yüzde 73’ten 55’e düşmesinin sosyal çöküşün göstergesi olduğunu söyleyen Dervişoğlu, 500 bin sosyal konut için yapılan 5,3 milyon başvuruyu “derin yoksulluğun fotoğrafı” olarak tanımladı.

Hükümetin 15 bin kiralık sosyal konut planını ise “yangına bardakla su taşımak” sözleriyle eleştirdi.



“DEPREM DEĞİL, FİKRİ KURAKLIK ÖLDÜRÜR”

Kentsel dönüşüm politikalarının rant odaklı olduğunu savunan Dervişoğlu, deprem dirençli kentler için ayrılan kaynağın yetersizliğine dikkat çekti. Kanal İstanbul’un yeniden gündeme getirilmesini eleştirerek, “Bu şehircilik anlayışı insanı yaşatmak değil, müteahhidi abad etmek üzerine kurulu” dedi.



SAĞLIKTA “DİJİTAL KUYRUK” ELEŞTİRİSİ

Sağlık Bakanlığı bütçesinin büyüklüğüne rağmen vatandaşın hizmete erişemediğini söyleyen Dervişoğlu, MHRS’de randevu krizinin “dijital kuyruğa” dönüştüğünü ifade etti. Şehir hastanelerini “devasa beton yığınları” olarak nitelendirdi; doktor açığı ve ilaç yokluğunun büyüdüğünü belirtti.



“YOKSULLUĞU YÖNETME KURNAZLIĞI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ayrılan bütçenin artmasının başarı değil, yoksulluğun derinleştiğinin kanıtı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Sosyal yardım artışı bir övünç değil, utançtır” dedi.

Çocukların yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu, kadın sığınma evlerinin yetersizliğini ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin şiddetle mücadeleyi zayıflattığını söyledi.

“BORÇLU, İŞSİZ, UMUTSUZ BİR GENÇLİK YARATILDI”

Genç işsizliğinin rekor seviyelere çıktığını vurgulayan Dervişoğlu, yurt kapasitesi artışlarının “odaları doldurmaktan ibaret” olduğunu ifade etti. KYK borçlarının gençleri borç yüküyle hayata başlattığını, uyuşturucunun yaygınlaştığını söyledi.



“ADALET 918 GÜNDE TECELLİ EDİYOR”

Yargının siyasallaştığını savunan İYİ Parti lideri, AYM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

İcra dosyalarının 32 milyon 700 bine ulaşmasını, davaların ortalama 918 günde sonuçlanmasını “adalete güvenin çöküşü” olarak nitelendirdi.



“SOKAKLAR VAHŞİ BATI’YA DÖNDÜ”

İçişleri Bakanlığı bütçesine rağmen asayiş sorunlarının arttığını söyleyen Dervişoğlu, ruhsatsız silahlanmanın önlenemediğini, polislerin ise ağır çalışma koşulları içinde yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti.



“TERÖRLE PAZARLIK MASALARINI UNUTTUK SANIYORSUNUZ”

Terör politikalarını eleştiren Dervişoğlu, geçmiş açılım süreçlerine göndermede bulunarak “Beka söylemiyle toplumu korkutuyorsunuz ama gizli pazarlık masaları kuruyorsunuz” dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise “Kapalı toplantıların tutanaklarını bile yazdıramayan bir Meclis yönetimi var” ifadelerini kullandı.



“SİZE DE BÜTÇENİZE DE HAYIR DİYORUZ”

Konuşmasını, “Yarattığınız yoksunluklar Türkiye’sine HAYIR diyoruz” sözleriyle tamamlayan Dervişoğlu, partisinin bütçeye kesin olarak ret oyu vereceğini açıkladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.