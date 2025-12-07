Yıldız, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalınmasının maddi hakikate ulaşmanın tek yolu olduğunubelirterek, yanlış delillerle doğru sonuca ulaşılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Tutuklama bir ceza değildir”

Tutuklamanın geçici bir koruma tedbiri olduğunu hatırlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Tutuklama bir ceza değil, ceza davasının yürütülmesini veya ileride verilecek cezanın infazını sağlamaya yönelik geçici bir araçtır.”

"Kişi özgürlüğünü sınırlandıran çok ağır bir tedbir olduğundan, şartlara sıkı şekilde uyulmalı ve son derece dikkatli uygulanmalıdır."

“Ağır hastalar cezaevinde tedavi edilemez”

Yıldız, özellikle sağlık durumu kritik olan mahkumlarla ilgili de net bir değerlendirme yaptı:

“Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez.”

“Ağır hastaları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutmak demokratik hukuk devletinin işi olamaz.”

Adalet vurgusu

Adaletin sadece dile getirilen bir kavram olmadığını belirten Yıldız, Hz. Ömer’in Basra Kadısı Emir Musa’ya yazdığı mektuba atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Adaleti sağlamak bir söylem değil, eylem meselesidir. Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur.”