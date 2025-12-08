Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zafer Genç Akademi bünyesinde, 15-34 yaş arası gençlere A1 seviyesinde 7 günde 7 dil eğitimi verecek. Zafer Genç Akademide yapılacak olan programın ilk dersi 8 Aralıkta yani bugün başlayacak.

Başkentli gençlerin, iş ve eğitim hayatında fark yaratması için düğmeye basan ABB, programında ücretsiz olduğunu ifade etti.

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı: "Gençlere yönelik bir ilki daha hayata geçiriyoruz! Genç Akademi bünyesinde başlattığımız “7 Gün 7 Dil Eğitim Programı” ile 15–35 yaş arası gençlere A1 seviyesinde 7 dilde ücretsiz eğitim veriyoruz. İlk ders 8 Aralık’ta Zafer Genç Akademi’de başlayacak. Başkentli gençlerin dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bu yeni programla, onları geleceğe daha güçlü hazırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.