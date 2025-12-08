Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Samsun’da resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. BİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Çay, memleketinde yerel basınla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurumun gelecek projeksiyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çay, hedeflerinin yalnızca mevcut yapıyı korumak olmadığını belirtti. Basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmek istediklerini vurguladı.

Sosyal medyadaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Çay, basın emekçilerinin doğru ve gerçeğin izinde kamu yararını gözeterek ürettikleri nitelikli içeriklerin dezenformasyonla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Haksız kazanca kesinlikle müsaade etmeyiz”

Genel Müdür Çay, BİK Analitik sisteminin ölçümleme konusundaki başarısına vurgu yaptı. Dijital mecralarda yaşanan anlık değişimler ve sahadan gelen talepler doğrultusunda sistemin sürekli güncellendiğini söyleyen Çay, sahte trafikle haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

“Sektördeki maliyetleri azaltmak için çalışıyoruz”

Çay, basın kuruluşlarına ek gelir sağlamanın yanı sıra maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yer sağlayıcıdan malzeme teminine kadar geniş bir alanda girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

“Karşılıklı iyi niyetle tüm sorunlar aşılır”

Saha deneyiminin önemine değinen Çay, gazetecilerden gelen görüşlerin kıymetli olduğunu belirterek, “Karşılıklı iyi niyetle her türlü sorunu rahatlıkla aşabiliriz. Bundan sonraki süreçte de bölge müdürlüklerinin organizasyonuyla sürekli sahada olacağız” dedi.

Toplantıya katılan yerel basın temsilcilerinin görüşmeden duydukları memnuniyet ifade edildi. Programa, Genel Müdür Çay’ın yanı sıra BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ve kurum personeli de katıldı.