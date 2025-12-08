İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine, çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2 Aralık’ta Altınordu ilçesinde yabancı uyruklu F.J. ve A.R.S.’yi yakaladı. Yapılan üst aramasında, 2 şüphelinin de üzerinde suç unsuru bulunamadı. Uyuşturucuyu yutmuş olabilecekleri ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, şüphelileri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelilerden birinin midesinde 40 kapsül halinde 407 gram metamfetamin belirlendi. Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA