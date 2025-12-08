İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerden oluşan 39 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya gibi isimlerin de bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Diğer 10 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakılmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Sancak’ın savcılıkta verdiği detaylı ifadeler

Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, savcılıkta verdiği ifadede kulüpteki görevlerini, şirketleşme süreçlerini ve transferleri ayrıntılı olarak açıkladı. Sancak, Onyekuru transferinin taksitler halinde yapıldığını ancak kulübe herhangi bir transfer yasağı uygulanmadığını belirtti.

Faktoring şirketleri üzerinden yapılan ödeme ve işlemlere de değinen Sancak, “Transfer ve futbolcu ödemeleri nedeniyle faktoring şirketlerine başvurduk. Bu işlemler tamamen yasal prosedürler çerçevesinde, imza yetkilisi şahıslar aracılığıyla yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

LED panolarında yayınlanan bahis reklamlarıyla ilgili suçlamaları da yanıtlayan Sancak, “Bahse konu reklamlarla kulübün hiçbir ilgisi yoktur. Kararları çoğunlukla oğlum ile birlikte alıyorduk ve son sözü ben veriyordum. Bu süreç tamamen usulsüz uygulanmıştır” dedi.

Para hareketleri ve bahis iddialarına yanıt

Sancak, 2024 Eylül ayında yaptığı “Adana Demirspor’a 153 milyon euro yatırdım” açıklamasıyla ilgili, “Para yatırmışlığım olmuştur ancak miktarı hatırlamıyorum” dedi.

Kripto varlık işlemleri ve bahis hesaplarıyla ilgili sorulara ise Sancak, “Bitexen üzerinden sadece forma ve çorap sponsorluğu kapsamında gelir sağlamak için işlem yaptık. Yasal veya illegal bahis hesabım bulunmamaktadır. Hiçbir şike teklifi almadım ve teklif etmedim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” yanıtını verdi.

Suçlamaları reddetti

Savcılık ifadesinde Sancak, şike ve bahis iddialarına karşı olduğunu vurgulayarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmenin kendisi için üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Tüm işlemlerinin yasal prosedürler çerçevesinde yapıldığını belirten Sancak, kulüp ve kişisel hesaplarının şeffaf olduğunu savundu.