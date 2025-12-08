Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Velux’ta dün gece saatlerinde silahlı bir olay meydana geldi. Çevredeki vatandaşların aktardığı bilgilere göre, bölgedeki bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mekâna 8 el ateş açıldı.

Olayda yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.