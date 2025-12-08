Geçtiğimiz günlerde spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran futbolda bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray’ın genç oyuncusu Metehan Baltacının da bulunduğu toplam 29 kişi, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın sevk yazısı ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Mert Hakan Yandaş'ın sevk yazısı ortaya çıktı. Buna göre;

MASAK’ın hazırladığı raporda, Ersen Dikmen’in Mert Hakan’dan aldığı ödemeleri çok kısa süre içinde yasal bahis sitelerine yönlendirdiği tespit edildi.

Raporda, kuponlarda özellikle Fenerbahçe karşılaşmalarının yer aldığı; “İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” ve “İsmail Yüksek kart görür” gibi oyuncu özel bahislerinden sık sık kazanç elde edildiğinin öne sürüldüğü ifade edildi.