İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Suriye iç savaşı başladığında Türkiye’nin medeniyet değerleri doğrultusunda Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, “Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Zulüm tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Bu gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” dedi.

8 Aralık 2024 sonrasında 578 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde Türkiye’den Suriye’ye döndüğünü belirten Yerlikaya, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kişinin anavatanına geri döndüğünü bildirdi.

Ülkesine dönenler vatanlarını yeniden inşa ediyor

Yerlikaya, Suriye’deki olumlu gelişmeler sayesinde artık göç haberlerinin değil, vatanlarına kavuşan Suriyelilerin dönüş hikayelerinin ön planda olduğunu söyledi. Dünyanın çeşitli ülkelerine sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin, yeniden inşa sürecine katkı sunmak ve ülkelerini çocukları için daha güçlü kılmak amacıyla yurda döndüklerini ifade etti.

Geri dönüşler titizlikle yürütülüyor

Geri dönüş sürecinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen Suriyelilerin Türkiye ile Suriye arasında gönül köprüsü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya, “Bu süreç yalnızca bir geri dönüş hareketi değildir; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşasıdır. Dün olduğu gibi bugün de gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.