Ozan Akbaba ve Deniz Barut’un başrollerini paylaştığı, Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Poll Films imzalı “Bak Postacı Geliyor” filminin galası dün gece görkemli bir organizasyonla gerçekleşti.

Dede–Torun Aynı Filmde

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, torunu Mekin Sezer ile birlikte aynı projede yer alarak geceye damga vurdu. İkili, filmde ilk kez beraber kamera karşısına geçmenin heyecanını yaşadı.

Ünlü İsimler Galada Buluştu

Başarılı oyuncu Burcu Cavrar, dizisi “Taşacak Bu Deniz” ile elde ettiği çıkışın ardından filmin galasında dikkat çeken isimler arasındaydı.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise başrol oyuncusu Ozan Akbaba oldu. Ünlü oyuncuyu bu özel günde:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de birlikte rol aldığı arkadaşları

yalnız bırakmadı. Akbaba’ya meslektaşlarından yoğun destek geldi.

Sinema Dünyasında Merakla Bekleniyor

Oyuncu kadrosu, sıcak hikâyesi ve Yüksel Aksu’nun kendine özgü sinema diliyle “Bak Postacı Geliyor”, 2025 sezonunun iddialı yerli yapımları arasında gösteriliyor. Gala gecesi sonrası filmle ilgili merak ve beklenti daha da arttı. Merakla beklenen film 12 Aralık'ta vizyona giriyor.