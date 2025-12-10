Türk cimnastik tarihinde bir ilke imza atan Tuba Bade Şahin, İspanya’nın Pamplona kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kadınlar bireysel kategorisinde 53.420 puanla gümüş madalya kazandı. Trambolin cimnastikte dünya şampiyonasında madalya alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen genç yıldız, küçük yaşlardan bu yana verdiği emeğin karşılığını almanın gururunu yaşıyor.

“Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum”

4 yaşında cimnastikle tanışan Tuba Bade Şahin, DHA’ya yaptığı açıklamada dünya ikinciliğinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Başarısını yıllardır süren disiplinli çalışmalarına bağlayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“4 yaşımda başladım spora. Dünya ikincisi olmak gurur vericiydi. Uzun süredir bunun için çalışıyordum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Genç takımdaydım, şimdi büyükler kategorisine geçtim. 2026 Avrupa Şampiyonası’nda ilk 24 finalini hedefliyorum. Ondan sonraki hedefim ise olimpiyatlara kota almak. Yaşça benden büyük ve daha tecrübeli sporcular var ama yarışmalara katıldıkça ben de tecrübemi artıracağım.”

Bolu’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait tesiste çalışmalarını sürdüren genç sporcu, antrenörü Mehmet Caner Güzeltürk ile birlikte günde yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor.

“Tarihimizde ilk kez dünya ikinciliğini başarmış olduk”

Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk, Şahin’in kazandığı madalyanın Türk cimnastik tarihinde bir ilk olduğunun altını çizerek, “Yoğun bir çalışma temposunda ilerledik. Hem okul hem spor hayatını birlikte yürüttü. Pamplona’daki Dünya Gençler Trambolin Şampiyonası’nda 36 ülke ve 90 sporcu arasında tarihimizde ilk kez dünya ikinciliğini elde ettik” dedi.

Güzeltürk, yarışmanın zorlu süreçlerinden bahsederek şöyle devam etti:

“Önce 90 kişi arasından ilk 24’e kaldık, ardından yarı finale ve sonrasında 8 kişilik finale yükseldik. Finalde tramboline birinci sırada çıktık. Son ana kadar liderliği sürdürdük ama Çinli sporcu çok iyi bir seri yaparak şampiyon oldu. Biz de dünya ikinciliği elde ederek tarihi bir başarıya imza attık.”

“Hedefimiz olimpiyat kotası”

Trambolin cimnastiğin Türkiye’de hızla geliştiğini belirten Güzeltürk, başarıların artarak devam edeceğini söyledi:

“Bade artık genç sporcu olmaktan çıktı, büyüklerde ülkemizi temsil edecek seviyede bir sporcu. 2026’da Portekiz’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde yer alacağız. 2027’de dünya kupaları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında olimpiyat kotası için mücadele edeceğiz.”

Geçen yıl genç erkeklerde Sinan Cankurt’un Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Güzeltürk, trambolin cimnastiğin her yıl yükselen bir grafikle ilerlediğini vurguladı:

“Her yaptığımız derece Türk cimnastik tarihinde bir ilk olarak kayda geçiyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde olimpiyatlara kota alarak tarihi değiştirmek istiyoruz.”