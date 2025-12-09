Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Dizide Gonca karakterine hayat veren Ebru Aytemur, performansı ve ekran enerjisiyle izleyiciden tam not alıyor.

Deli Gürdal ve Gonca’nın fırtınalı ilişkisi sosyal medyanın gündeminde

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizide Necip Memili’nin canlandırdığı “Deli Gürdal” ile Ebru Aytemur’un hayat verdiği takıntılı, mücadeleci ve sevgi dolu avukat Gonca arasındaki inişli çıkışlı ilişki, her bölüm sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Gürdal’ın çapkınlıklarına rağmen ilişkisini ayakta tutmaya çalışan Gonca için sosyal medyada “Gerçek hayatta kimse dayanamaz”, “Sabır taşı Gonca”, “İki deli bir araya gelmemeliydi” yorumları yapılıyor. Çiftin her kavga sonrası yeniden barışması, barıştığında ise tekrar atışması dizinin takipçilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ebru Aytemur: “Provalarda bile eğlenmeye başlıyoruz”

Dizideki çatışmalı aşkı başarıyla canlandıran Ebru Aytemur, partneri Necip Memili ile uyumlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek,

“Necip Memili çok başarılı bir oyuncu. İkimiz prova alırken bile eğlenmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gonca hamilelik gerçeğini açıklayacak mı?

Son bölümde Gonca’nın hamile olduğunu açıklamak üzereyken ikilinin yeniden hararetli bir tartışmaya girmesi, dizide tansiyonu yükseltti. İzleyiciler, Gonca’nın hamilelik haberini Gürdal’a söyleyip söylemeyeceğini ve iki karakter arasındaki fırtınalı ilişkinin hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.