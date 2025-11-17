Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, (ABB) Altındağ Gençlik Merkezi'nde "Sahne Senin" adlı programla tiyatro oyunculuğu yapmak isteyen, tiyatro alanına meraklı vatandaşları ücretsiz bir şekilde eğitim verecek.

Eğitimde tiyatro oyunculuğu, doğaçlama, güzel konuşma ve sahne hakimiyeti alanında uygulamalı bir şekilde eğitim alacak olup, başvurular yüz yüze yapılacak.

ABB'nin eğitime ilişkin duyurusu ise şöyle: "Yer Altındağ Caddesi No: 31 Altındağ Gençlik Merkezi Telefon: 317 59 28 Başvuru için: 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi (Başvurular yüz yüze yapılacaktır.) Eğitimlerimiz ücretsizdir." diye ifade edildi.