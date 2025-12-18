Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınlar, Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kadınlar, kendileri için hayata geçirilen projeler ve sunulan destekler nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Tiryaki, kadınların talep ve önerilerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Kültür Gezilerinin Anıları Paylaşıldı

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezilerine katılan kadınlar, geziler sırasında yaşadıkları deneyimleri Başkan Tiryaki ile paylaştı. Safranbolu, Kastamonu, Konya ve Beypazarı gibi farklı şehirleri ziyaret etme imkânı bulan kadınlar, hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de yeni yerler tanıdıklarını ifade etti.

Kadınlar, kültür gezileri başta olmak üzere kendileri için sunulan tüm imkanlar için Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.

“Altındağ Benim Yuvam”

Altındağlı kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tiryaki, Altındağ’ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Tiryaki, “Altındağ benim yuvam, Altındağlılar da ailem. Vatandaşlarımızla bir arada olmak, sohbet etmek benim için çok değerli” dedi.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşlarla buluşmayı sürdürdüklerini vurguladı.