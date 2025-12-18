Trafik kazası, 9 Temmuz 2024 günü saat 13.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi’nde yaşandı. 34 FKJ 390 plakalı otomobili kullanan Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada, 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikleti, kasksız şekilde seyreden Yavuz Selim Öztürk kullanıyordu; arkasında ise Batın Barlasçeki bulunuyordu.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Batın Barlasçeki, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlk Karar 4 Yıl 2 Ay Hapis Olmuştu

Kazanın ardından Fatma Zehra Kınık hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs’ta verdiği kararla Kınık’ı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf, Suç Vasıf Değişikliği Nedeniyle Kararı Bozdu

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, kazada yaralanan Yavuz Selim Öztürk’ün istinaf aşamasında şikâyetinden vazgeçtiğini belirtti. Bu nedenle suçun “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden daire, verilen cezayı bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Yeniden Görülen Davada Ceza 2 Yıl 6 Aya Düştü

İstinafın bozma kararının ardından dava, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden ele alındı. Tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in katıldığı duruşmada, hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Kınık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Fatma Zehra Kınık Kimdir?

Fatma Zehra Kınık, eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kızıdır. Kamuoyunda uzun süre tanınan bir isim değilken, 9 Temmuz 2024’te İstanbul Beykoz’da meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası gündeme gelmiştir.

Beykoz Kavacık’ta yaşanan kazada kullandığı otomobille bir motosiklete çarpan Kınık’ın karıştığı olayda, motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki hayatını kaybetmiş, sürücü Yavuz Selim Öztürk ise yaralanmıştır. Olay sonrası Fatma Zehra Kınık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla dava açılmıştır.

Yargılama sürecinde yerel mahkeme tarafından önce 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Kınık hakkında, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası dava yeniden görülmüş ve ceza 2 yıl 6 ay hapis olarak belirlenmiştir. Yargılama boyunca tutuksuz yargılanmıştır.

Fatma Zehra Kınık, mesleki yaşamı veya kamusal görevleriyle değil, yargı sürecine konu olan trafik kazası nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmiştir.