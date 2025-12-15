Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu organizasyonuyla Bağlum Kösrelik Mesire Alanı’nda hafta sonu düzenlenen Horon Festivali, Karadeniz kültürünü Başkent’e taşıdı. Çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu katılımcılar, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak hem ısındı hem de doyasıya eğlendi.

Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören festivale; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda üniversiteli genç katıldı. Başkan Özarslan, gençlerle horon oynayarak etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

“Gençliğimizi seviyoruz, her daim yanınızdayız”

Festivalde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gençlere verdikleri önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Horon tutan insan; birlik ve beraberliği büyüten, gönlü yüksek insandır. Bu vatanın öz evlatları ve Cumhuriyet’in temsilcilerisiniz. Sizleri Keçiören’imizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Burada bulunan gençler, geleceğimizi inşa edecek en büyük neferlerdir. Biz gençliğimizi seviyoruz ve her daim yanınızdayız. Doğu Karadeniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleridir. Biz Karadeniz’i bağrımıza basıyoruz.”

Karadeniz kültürü Başkent’te yaşatıldı

Birbirinden güzel Karadeniz ezgilerinin yankılandığı Horon Festivali, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunarken gençlerin kaynaşmasına da vesile oldu. Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu yetkilileri ve üniversiteli gençler, kendilerine sağlanan destekler için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.