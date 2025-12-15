Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını sivil katılım ve kurumsal iş birlikleriyle güçlendirerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Çankaya Belediyesi, sivil toplum ve kurumsal paydaşlarla yürüttüğü ortak projelerle örnek uygulamalara imza atıyor. Bu kapsamda belediye, Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi iş birliğiyle Angora Evleri yerleşkesi içerisindeki yeşil alanlarda kapsamlı bir çevre temizliği ve geri dönüşüm kampanyası gerçekleştirdi.

Amaç: Çevre Bilinci ve Sürdürülebilir Yaşam

Ortaklaşa yürütülen çalışmalarla hem çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hem de bölgede yaşayan vatandaşlar arasında çevre ve doğa bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlikte, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi vurgulandı.

Belediye ve Vatandaş El Ele

Çalışmalara, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Angora Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Büyükşahin ve site sakinleri de aktif olarak katıldı.